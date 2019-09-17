مصر للطيران تطرح تخفيضات 50% على درجة رجال الأعمال

أعلنت مصر للطيران اليوم عن طرح تخفيضات تصل إلى 50% على درجة رجال الأعمال بين القاهرة والعديد من النقاط الدولية للشركة.



يأتي ذلك في إطار اهتمام مصر للطيران بتقديم أفضل الأسعار وحرصها على منح خدمة مميزة بأسعار تنافسية.



وتتميز درجة رجال الأعمال على متن طائرات مصر للطيران بالعديد من الخدمات المميزة مثل مقاعد الـ super diamond full flat bed على الطائرات من طراز Boing Dreamliner B787-9 ومقاعد Full flat bed على طرازات الـ بوينج 777-300ER والآيرباص A330-300.



يذكر أن هذا التخفيض ساري من اليوم ولفترة محدودة على معظم نقاط شبكة مصر الطيران الدولية ومتوفر للحجز عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com ومكاتب الشركة ووكلاء السياحة والسفر المعتمدين حول العالم.