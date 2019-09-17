انطلاق موسم الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر

أعلنت محافظة السويس عن انطلاق موسم الصيد في خليج السويس والبحر الأحمر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



وقالت المحافظة إن موسم الصيد بدأ في خليج السويس والبحر الأحمر بمشاركة 78 مركب صيد "جر" و320 فلوكة صيد و120 عائمة.



وأضافت أنه طلب من الصيادين بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية، وعدم استخدام شباك الصيد المخالفة، والحرص على عرض الأسماك في الأسواق بأسعار مناسبة، منوها بأنه تم التنسيق مع وزارة التموين لتخصيص حصة من الأسماك للسوق المحلي في السويس، وذلك من خلال عرضها في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بأسعار مخفضة للمواطنين.