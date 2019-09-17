إقلاع 21 رحلة بالون تقل 450 سائحا فى الأقصر

شهدت مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، اليوم الثلاثاء، إقلاع 21 رحلة بالون طائر، حملت على متنها 450 سائحا وسائحة من جنسيات مختلفة، في جولة فوق معابد الفراعنة.



وتضم الأقصر عشرات المعابد ومئات المقابر التي شيدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات مصر الفرعونية، وذلك وفق بيان صادر عن ممثل الاتحاد المصري لشركات البالون الطائر.



وتعد رحلات اليوم طفرة كبيرة في معدل تلك الرحلات وأعداد السياح، حيث تبلغ الرحلات ذروتها في شهر أكتوبر المقبل وهو موعد انطلاق الموسم الجديد للسياحة الثقافية بالمدينة، وهو الذى يشهد يوميا إقلاع 24 رحلة على متنها 500 راكب.



وتتفرد مدينة الأقصر بين المقاصد السياحية، بوجود سياحة البالون في سمائها، وتحتل المدينة المركز الثالث عالميا من حيث معدلات إقلاع الرحلات.