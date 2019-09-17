روسيا تطرح مبادرات أمنية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

صرح المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأنه في الجلسة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستعمل روسيا على صياغة نهج متعددة الأطراف لمختلف المشكلات وتطرح مبادرات أمنية.



وقال نيبينزيا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء:"إن أولويات روسيا تماثل التي روجنا لها العام الماضي، وسنحاول العمل على توحيد الأجندة والعمل على تعددية الأطراف في العالم".



وأشار المبعوث الروسي إلى أن مبادرات بلاده تتعلق بقضايا نزع الأسلحة مثل عدم نشر القوة في الفضاء، كما تروج روسيا لمبادرتها بشأن الأمن الإلكتروني.



ولفت إلى محاولات إعادة كتابة التاريخ التي جرت مؤخرا، وقال "حتى الماضي القريب يمكن أن يصبح محلا للنقاش، بالإضافة إلى ماضي القرن العشرين".



وأضاف "لذلك سنشجع المبادرات التي تؤكد فهم التاريخ الذي تم تدوينه عند تأسيس الأمم المتحدة، ستستمر السنة بأكملها في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ(75) مما سيوفر لنا فرصة جيدة لتقييم ما حققناه ولم نحققه".



وتابع أنه خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة سوف يستضيف مقر الأمم المتحدة فعالية خاصة للاحتفال بالذكرى 110 لميلاد وزير الخارجية السوفيتي السابق أندريه جروميكو أحد الآباء المؤسسين للأمم المتحدة الذين تفاوضوا على ميثاق الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.