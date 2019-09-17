روسيا: فككنا عددا من خلايا داعش فى 17 إقليما

أعلن رئيس الإدارة العامة لمكافحة التطرف بوزارة الداخلية الروسية أوليج إيلينيخ اليوم الثلاثاء عن أن موظفي جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية فككوا خلال العام الجاري عددا من الخلايا الإرهابية في 17 إقليما روسيا.



وقال إيلينيخ: "خلال عام 2019، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية في إطار العمل المشترك، أنشطة خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي في موسكو بالإضافة إلى 16 إقليما في جنوب وشرق البلاد".



وأضاف أنه تم الكشف عن 972 جريمة إرهابية خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2019.