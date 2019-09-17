عودة فريق النادي المصري من زنجبار

عادت إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري قادمة من زنجبار بعد لعب مباراة الذهاب أمام فريق ماليندي بطل زنجبار في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية التي أقيمت أمس الأول الأحد.



وقد انتهت المباراة التي أقيمت باستاد عمان بتنزانيا بفوز فريق المصري 41 مما يعزز فرصه بالفوز بمباراة العودة أمام ماليندي التي تقام يوم 27 سبتمبر الحالي على استاد السويس والصعود للدور التالي من البطولة.



وقد توجهت البعثة فور وصولها القاهرة إلى بورسعيد للاستعداد لمباراة افتتاح الدوري العام والتي تقام أمام حرس الحدود يوم الأحد القادم على استاد السويس.