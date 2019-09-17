مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
محمد عبدالنبيطباعة
ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نعرضها لكم:-
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
إنتر ميلان × سلافيا براج – الـ6:55 – على قناة beIN SPORTS HD 1
ليون × زينيت سان بطرسبرج – الـ6:55 – على قناة beIN SPORTS HD 6
بوروسيا دورتموند × برشلونة – الـ9 مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
نابولى × ليفربول – الـ9 مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1
ريد بول سالزبورج النمساوى × جينك البلجيكى – الـ9 مساء– على قناة beIN SPORTS HD 7
أياكس امستردام × ليل الفرنسى – الـ9مساء – على قناة beIN SPORTS HD 6
تشيلسي × فالنسيا –الـ9 مساء– على قناة beIN SPORTS HD 4
بنفيكا × لايبزيج - الـ9مساء - على قناة beIN SPORTS HD 5
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
الهلال السعودى × اتحاد جدة – الـ7مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال والقنوات الناقلة
المحرق البحريني × النادى الرياضى القسطنطينى الجزائرى – الـ5 مساء – على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
إنتر ميلان × سلافيا براج – الـ6:55 – على قناة beIN SPORTS HD 1
ليون × زينيت سان بطرسبرج – الـ6:55 – على قناة beIN SPORTS HD 6
بوروسيا دورتموند × برشلونة – الـ9 مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
نابولى × ليفربول – الـ9 مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1
ريد بول سالزبورج النمساوى × جينك البلجيكى – الـ9 مساء– على قناة beIN SPORTS HD 7
أياكس امستردام × ليل الفرنسى – الـ9مساء – على قناة beIN SPORTS HD 6
تشيلسي × فالنسيا –الـ9 مساء– على قناة beIN SPORTS HD 4
بنفيكا × لايبزيج - الـ9مساء - على قناة beIN SPORTS HD 5
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
الهلال السعودى × اتحاد جدة – الـ7مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال والقنوات الناقلة
المحرق البحريني × النادى الرياضى القسطنطينى الجزائرى – الـ5 مساء – على قناة أبو ظبى الرياضية