مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نعرضها لكم:-



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة





إنتر ميلان × سلافيا براج – الـ6:55 – على قناة beIN SPORTS HD 1



ليون × زينيت سان بطرسبرج – الـ6:55 – على قناة beIN SPORTS HD 6



بوروسيا دورتموند × برشلونة – الـ9 مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3



نابولى × ليفربول – الـ9 مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1





ريد بول سالزبورج النمساوى × جينك البلجيكى – الـ9 مساء– على قناة beIN SPORTS HD 7



أياكس امستردام × ليل الفرنسى – الـ9مساء – على قناة beIN SPORTS HD 6



تشيلسي × فالنسيا –الـ9 مساء– على قناة beIN SPORTS HD 4



بنفيكا × لايبزيج - الـ9مساء - على قناة beIN SPORTS HD 5





مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة





الهلال السعودى × اتحاد جدة – الـ7مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2





مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

المحرق البحريني × النادى الرياضى القسطنطينى الجزائرى – الـ5 مساء – على قناة أبو ظبى الرياضية

