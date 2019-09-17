سوريا: لن نسكت عن الاحتلال الأمريكي لأراضينا

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، أن "سوريا لن تسكت طويلا عن الاحتلال الأمريكي غير المشروع لأراضيها، ولا عن العدوان الذي تشنه - بشكل يومي - لتدمير البنى التحتية السورية".



وقال المقداد إن الولايات المتحدة دمرت الجسور على نهر الفرات وآبار النفط في الجزيرة السورية، وأعطت ما تبقى منها لعصابات "قسد" والإرهابيين الآخرين للاستفادة منها ماديا.



واعتبر المقداد أن "مخيمات اللاجئين وخاصة مخيم الركبان، هي مستعمرات أمريكية على الأرض السورية، تدعمها وتحاول الإبقاء عليها مع عدم تحمل مسؤولياتها إزاء المواطنين الذين يقيمون فيها".



من جانبها، أعلنت هيئة التنسيق السورية ونظيرتها الروسية حول عودة المهجرين السوريين اليوم أنه "بفضل الجهود السورية الروسية المشتركة تم إخراج أكثر من 29 ألف مدني من المهجرين الموجودين في مخيم الركبان، وأن العمل جار لاستكمال إخراج من تبقى فيه".



وكان نائب قائد القوات الروسية العاملة في سوريا الجنرال الروسي أليكسي باكين كشف أن سوريا خصصت 50 مركزا للإقامة المؤقتة للمهجرين في الوقت الذي تعمل فيه اللجنة التقييمية لهيئة الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري على تسجيل قوائم الراغبين بالخروج من المخيم.