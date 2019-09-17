تواجد مروري أعلى المحاور لمنع تكدس السيارات

انتشرت الخدمات المرورية، صباح الثلاثاء، في الشوارع والميادين وأعلى المحاور؛ لإزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعيق حركة السيارات بشوارع العاصمة.



وشنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية موسعة؛ لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.



كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.



كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.