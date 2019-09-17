السيطرة على حريق في شقة سكنية بالحوامدية

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الحوامدية دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة الحوامدية، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.