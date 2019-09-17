ترامب يعلن توصل أمريكا لاتفاق تجاري "مبدئي" مع اليابان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته توصلت إلى اتفاق تجاري "مبدئي" فيما يتعلق بالحواجز الجمركية مع اليابان، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يحتاج إلى مصادقة الكونغرس الأمريكي.



وقال ترامب في رسالة إلى الكونجرس صدرت عن البيت الأبيض "اعتزم الدخول في الاتفاق في الأسابيع القادمة"، مضيفا أنه سيدخل أيضا في "اتفاق تنفيذي" مع اليابان بشأن التجارة الرقمية.



وذكر أن إدارته تتطلع إلى "تعاون مستمر" مع الكونجرس بشأن الخوض في مزيد من المفاوضات مع اليابان للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل يؤدي إلى تجارة أكثر عدلا وتوازنا بين البلدين.



واستند ترامب في ذلك إلى قانون الأولويات التجارية والمساءلة الحاصل على تأييد الحزبين في الكونغرس لعام 2015، والذي يسمح للرئيس الأمريكي بإعلان تخفيضات متبادلة في التعريفات الجمركية دون موافقة الكونجرس.



في أكتوبر 2018، أبلغت إدارة ترامب الكونجرس عزمها بدء مفاوضات تجارية مع اليابان في إطار هذا القانون.