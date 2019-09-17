ترامب يسعى إلى تحويل نيو مكسيكو إلى ولاية حمراء

نظم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمعا في نيو مكسيكو ليلة الاثنين أملا في تحويل الولاية الجنوبية الغربية إلى اللون الأحمر في انتخابات عام 2020.



وقال ترامب لمؤيديه في ضاحية البوكيركي إنه يستطيع الفوز في نيو مكسيكو، الولاية التي تميل للديمقراطيين وخسر فيها بأكثر من 8 نقاط مئوية أمام هيلاري كلينتون.



وأشاد ترامب بالاقتصاد الوطني تحت قيادته وكرر خطابه بشأن قضايا أمن الحدود والهجرة ولم يترك الفرصة دون الهجوم على الديمقراطيين ومقترحاتهم والإعلام الحر.



ومنذ عام 2004، لم تصوت نيو مكسيكو للجمهوريين في الانتخابات الرئاسية.



وقال فريق حملة إعادة انتخاب ترامب في بيان في وقت سابق إن الرئيس والجمهوريين" يعملون معا لجعل نيو مكسيكو ولاية حمراء في عام 2020".



وهذا التجمع هو المحطة الأولى في جولة لترامب تستغرق ثلاثة أيام ستقوده أيضا إلى كاليفورنيا للمشاركة في أنشطة جمع التبرعات.