10 جرحى في تحطم طائرة بغابات الأمازون بالبرازيل

أُصيب 10 أشخاص بجروح في حادث تحطم طائرة في منطقة غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل، حسبما ذكرت السلطات المحلية



وتحطمت طائرة من طراز سيسنا ذات محرك واحد في منطقة غابات يصعب الوصول إليها بعد وقت قصير من إقلاعها في ماناوس، حاضرة ولاية الأمازون في شمال البرازيل.



وساعدت طائرات مروحية تابعة للقوات الجوية البرازيلية تقل عناصر من إدارة الإطفاء المحلية في تحديد موقع الطائرة المتحطمة وإنقاذ المصابين.



وتم إنقاذ جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة الخفيفة على قيد الحياة وتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة.



وأفيد بأن ركاب الطائرة كانوا من عمال ولاية الأمازون.



وبعد حادث التحطم، تم إغلاق مطار ماناوس لأكثر من ساعة وتعيين إعادة توجيه العديد من الرحلات، وفقا لشركة (إنفرايرو) المتخصصة في البنية التحتية للمطارات.