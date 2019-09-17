ماليزيا تتطلع إلى تعزيز العلاقات الأمنية مع أمريكا

يتطلع وزير الداخلية الماليزي محي الدين ياسين، إلى تعزيز العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة خلال زيارة العمل التي يقوم بها حاليا إلى أمريكا وتستمر حتى السبت المقبل، وذلك وسط التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أنه خلال الزيارة، بحث محي الدين سبل تعزيز التعاون الثنائي مع القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، كيفن ماكالينان، في مقر الأمن الداخلي للولايات المتحدة، كما سيعقد اجتماعات ثنائية أخرى مع مسئولين أمريكيين في مدينتي واشنطن ونيويورك.

ومن المقرر أن يشارك محي الدين وجهات النظر حول العلاقات الإستراتيجية بين ماليزيا والولايات المتحدة في منتدى القيادة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، كما يلتقي مع مسؤولي إدارة شرطة نيويورك.

وأكد محي الدين - في تصريح لوكالة (برناما) - أن ماليزيا تملك علاقات جيدة مع الأجهزة الأمنية المركزية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، فضلا عن التعاون الثنائي في عدة مجالات مثل تبادل المعلومات والتدريب وغيرها.