مقتل 22 مسلحا من طالبان خلال غارات جوية للقوات الأفغانية

قال مسئولون عسكريون أفغانيون اليوم الثلاثاء إن القوات الخاصة الأفغانية شنت عدة غارات جوية على إقليم جازني، مما أسفر عن مقتل 22 مسلحا تابعا لحركة طالبان.



ونقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية عن المسئولين قولهم "إن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 3 مسلحين خلال الغارات ذاتها ودمرت مخابئ للأسلحة تابعة للحركة".

