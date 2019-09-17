كوريا الجنوبية تبحث إطلاق مخزونها الاستراتيجي بعد هجوم أرامكو

ستنظر كوريا الجنوبية في إطلاق مخزونها الاستراتيجي النفطي إذا طال زمن تعثر الإمدادات النفطية، إثر الهجمات التي تعرضت لها مؤخرا منشآت نفط شرقي العربية السعودية، وفقا لما قاله نائب وزير المالية الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء.



وأبلغ كيم يونغ-بيوم، النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية، اجتماعا لمسئولين معنيين، بأن الحكومة ستسارع لاتخاذ الإجراءات لتحقيق استقرار إمدادات النفط، من خلال إطلاق احتياطيها ومخزونها الاستراتيجي من النفط، لدى الحكومة، والقطاع الخاص، إذا تفاقمت حالة تعثر إمداد النفط.



وأضاف أن بلاده بحاجة للاستعداد لاحتمال تطاول زمن تعثر الإمدادات النفطية، متعهدا بضمان مصادر بديلة للنفط المستورد، من خلال التشاور مع مصافي النفط المحلية، إذا لزم الأمر.



وجاءت تصريحاته هذه بعد أن هاجمت طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، يوم السبت، منشأتين لإنتاج النفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية العملاقة. وأعلن الحوثيون في اليمن مسئوليتهم عن الهجمات.