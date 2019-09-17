الصين تؤكد تأييدها للحوار لمعالجة القضايا النووية

قال مدير الإدارة الوطنية للطاقة في الصين تشانغ جيان هوا إن الحكومة الصينية تؤيد دائما الحوار والتفاوض من أجل التسوية السلمية للقضية النووية الخاصة بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والقضية النووية الإيرانية.

وأضاف هوا - في كلمة خلال المؤتمر العام الـ63 للوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم - أن "الصين مستعدة للعمل مع كل الأطراف ذات الصلة نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والتسوية المناسبة للقضية الإيرانية من أجل الحفاظ على نظام منع الانتشار النووي الدولي وضمان السلام والاستقرار الإقليميين"، وأوضح أنه يتعين على الوكالة الحفاظ الصارم على المهنية والموضوعية والنزاهة في أنشطتها، والاستمرار في لعب دور بناء في معالجة القضايا الساخنة.

وأكد أن الصين تتخذ مسألة السلامة النووية والأمن النووي على محمل الجد، مشيرا إلى أن الكتاب الأبيض (الوثيقة الرسمية) الذي أصدرته بكين أوائل الشهر الجاري بعنوان (السلامة النووية في الصين) يوضح مبادئ وسياسات الصين الأساسية في السلامة النووية.