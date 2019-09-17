الصين تشيد بقطع جزر سليمان العلاقات الدبلوماسية مع تايوان

أشادت الصين بقرار حكومة جزر سليمان بالاعتراف بمبدأ "صين واحدة" وقطع ما يسمى بـ"العلاقات الدبلوماسية" مع سلطات تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ - في بيان اليوم - "نؤيد هذا القرار المهم الذي اتخذته جزر سليمان بنفسها بصفتها دولة مستقلة ذات سيادة".

وشددت يينغ على أنه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وهذه حقيقة أساسية وتحظى بتوافق عالمي من المجتمع الدولي.

وأضافت أنه على أساس مبدأ "صين واحدة"، أقامت الصين علاقات دبلوماسية رسمية مع 178 دولة حول العالم، وإن قرار حكومة جزر سليمان يشهد بشكل كامل على حقيقة أن مبدأ "صين واحدة" يلبي التطلعات المشتركة للشعوب ويشكل اتجاه عصر لا يقاوم.