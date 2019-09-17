حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في قرية الطيبة غرب جنين

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق في قرية الطيبة غرب جنين، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.



وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال استهدفت المنطقة الغربية من القرية بقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.



ولفتت المصادر إلى معاناة الأهالي المستمرة في تلك المنطقة المحاذية لجدار الضم والتوسع، جراء ممارسات الاحتلال.