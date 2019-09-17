الاحتلال يعتقل مواطنا شمال بيت لحم ويداهم خيمة الاعتصام بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم.



وأفاد مصدر أمنى لــ"وفا"، ان قوات الاحتلال اعتقلت مهند محمود جعارة (22 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.



كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خيمة الاعتصام المقامة في منطقة "الدبة" مقابل جبل المنطار، في بادية السواحرة شرق القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت الخيمة التي نصبها نشطاء من المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالقرب من البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقامها مستوطنون أمس في المكان.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال حذرت المعتصمين من الاقتراب من البؤرة الاستيطانية.



يذكر أن عددا من المستوطنين اقتحموا المنطقة أمس، ووضعوا فيها "كرفانات"، ومظلات، وأنابيب مياه، تمهيدا للاستيلاء عليها.