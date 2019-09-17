إصابة فلسطينيين بأعيرة معدنية خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس

أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، الليلة الماضية، عقب مواجهات مع جيش الاحتلال خلال التصدي لهجوم عشرات المستوطنين في قرية عينابوس جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس لـ "وفا"، إن المواطنين سليمان حسن ابو سعدة، وميلادي حسن ميلادي، أصيبا برصاص الاحتلال المطاطي عقب هجوم المستوطنين على منازل المواطنين في المنطقة الشمالية من القرية.