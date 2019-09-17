الأوكرانيون يرغبون في الإقامة ببولندا

كشفت دراسة بحثية جديدة نشرتها مؤسسة دعم المهاجرين في سوق العمل وجامعة وارسو أن نسبة أكبر من الأوكرانيين باتت ترغب في الإقامة لفترة طويلة في البلاد.



شهدت بولندا موجة ضخمة من الهجرة من أوكرانيا منذ عام 2014. وقدر خبراء من البنك الوطني البولندي بأنه في وقت ما كان هناك حوالي 800 ألف عامل أوكراني نشطين في سوق العمل البولندي.



فقد سهلت السلطات البولندية على الأوكرانيين القدوم والعمل لفترة قصيرة، بينما لا يزال الحصول على تصريح إقامة لفترة طويلة أمرا صعبا.



وأظهرت الدراسة الجديدة أنه مع مرور الوقت، يقرر المزيد من الأوكرانيين الاستقرار في بولندا وصارت تطلعاتهم إلى الحصول على أجر عادل في ازدياد.



ووفقا للدراسة، فإن 6 في المائة فقط من الأوكرانيين يعملون بأقل من أو في حدود الحد الأدني للأجور. كما أظهرت الدراسة أن ثلث الأوكرانيين يرغبون في الوقت الحالي في العيش في بولندا لفترة طويلة (مقارنة بخمس فقط في العام الماضي)، فيما يود 27.5 في المائة من الأوكرانيين ببولندا فتح نشاط تجاري هناك. علاوة على ذلك، قال 64 في المائة ممن أجرت مقابلات معهم إنهم يرغبون في إحضار أبنائهم للدراسة في بولندا.