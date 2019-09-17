الصين والفلبين تتعاونان في إطار مبادرة الحزام والطريق

أعربت الصين والفلبين عن استعدادهما لتعزيز التعاون في إطار مبادرة " الحزام والطريق " لتحسين العلاقات الثنائية.



وقال تشن مين ير، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين لجنة الحزب ببلدية تشونغتشينغ، خلال لقاء مع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرت إن الصين مستعدة لزيادة التبادلات بين الحزبين وتعزيز الثقة المتبادلة مع الفلبين.



وقال إن "الصين تأمل في العمل بشكل وثيق مع الفلبين من أجل بناء عال الجودة لمبادرة الحزام والطريق، والحفاظ بشكل مشترك على التعددية، وتعزيز التنمية الإقليمية"، مضيفا أن بلدية تشونغتشينغ مستعدة أيضا لمشاركة الفرص مع الحكومات المحلية في الفلبين من أجل تقديم المزيد من المساهمات الجديدة لتوسيع التبادلات والتعلم من بعضها البعض.