الصين تكمل بناء أول قاعدة اختبار للسفن غير المأهولة

أكملت الصين بناء قاعدتها الأولى لاختبار السفن غير المأهولة، والتي سيتم تشغيلها في نهاية هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة العلوم والتكنولوجيا



تقع قاعدة الاختبار التي تسمى "ميناء شيانغشان العلمي والتكنولوجي البحري" في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، حيث ستكون بمثابة منصة ابتكار لتصميم وبحث واختبار الأنظمة البحرية غير المأهولة والمعدات الذكية.



ستساعد القاعدة في تطوير السلسلة الصناعية للسفن غير المأهولة وتعزيز البحث في مجال تصنيع المعدات المتقدمة وكذلك الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات.



يذكر أن القاعدة التي تغطي مساحة 32000 متر مربع تشمل مختبرات وأحواض اختبار ومنطقة رصيف لرسو السفن ومنطقة للتجارب البحرية.



وكمنصة للابتكار الجماعي في منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، من المتوقع أن تعزز القاعدة تنمية الاقتصاد البحري في المنطقة، وفقا للتقرير.