باينيماراما: على أستراليا أن تكون أكثر طموحا في خفض انبعاثات الغاز

دعا رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما، أستراليا للسعي لأهداف أكثر طموحا في مكافحة تغير المناخ.



وخلال زيارته الرسمية لاستراليا، قال باينيماراما في كلمة إنه يتعين على أستراليا أن "تكون أكثر طموحا" في خفض انبعاثات غازات الدفيئة.



ونقلت صحيفة (ذا جارديان اوف استراليا) عنه قوله "أنا أفهم أن السياسة هي فن الممكن. وافهم عمق المشاعر في مجتمع إنتاج الفحم في استراليا والضرورات الاقتصادية الواسعة على مستوى الولايات والفيدرالي".



وأضاف "ولكني آمل أيضا بأن نتمكن في النهاية من إيجاد أرضية أكثر اتساعا في شراكتنا بمجال تغير المناخ".



ومضى يقول "لأن تغير المناخ يشكل التهديد الأكبر لأمننا بالباسيفيك ولشعبي، وللدول الجزرية الأخرى بالباسفيك، فإن آثاره بدأت تؤذي بقوة فعلا".