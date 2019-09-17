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عالم

الأمم المتحدة تعتذر لأسبانيا بسبب اتهامها بقصف غيرنيكا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:46 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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قدّمت الأمم المتحدة اعتذارها لأسبانيا بعد أن نسبت عن طريق الخطأ القصف المدمر لبلدة غيرنيكا عام 1937 للقوات الجمهورية الإسبانية، وفق ما قال متحدث الثلاثاء.
وفي الحقيقة فقد قامت طائرات النازيين الألمان والقوات الفاشية الإيطالية بقصف هذه المدينة الصغيرة في الباسك في شمال إسبانيا عام 1937 لدعم تمرد الجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
وقال ستيفان دوجاريك "لقد تم إبلاغ الأمم المتحدة مطلع الأسبوع أن موقع إدارة الهدايا التابع للمنظمة الأممية نسب الفظائع التاريخية في غيرنيكا، التي جسدها بابلو بيكاسو في جداريته الشهيرة، إلى جمهورية إسبانيا".
وأضاف "الجمهوريون كانوا الضحايا وليس المرتكبين"، مشيرا الى أن ذلك كان "خطأ مريعا".
وقال إن الموقع الآن متوقف عن العمل بسبب الصيانة، بحيث يمكن إجراء التصحيح اللازم وإجراء "مراجعة لكامل محتويات الموقع الإلكتروني".

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