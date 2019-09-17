الاثنين.. الأمم المتحدة تستضيف فعاليات قمة المناخ بنيويورك

تستضيف الأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل فعاليات (قمة المناخ 2019)، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات، وذلك على هامش المناقشة الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة .



ومن المقرر أن تجمع القمة القطاع الخاص والسلطات المحلية ومنظمات عالمية أخرى لتطوير حلول طموحة في 6 مجالات وهي: تحول عالمي إلى الطاقة المتجددة؛ وبنى تحتية ومدن مستدامة؛ والزراعة المستدامة وإدارة الغابات والمحيطات؛ والمقاومة والتكيف مع آثار المناخ؛ ومواءمة التمويل العمومي والخاص مع اقتصاد صفري، كما أنها ستكون فرصة للعمل من أجل محاربة التغير المناخي، وكذلك وضع خطط عمل علي المديين القصير والطويل لمكافحة التغير المناخي ، والحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ.



وأشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقمة المناخ ألفونسو دي ألبا إلى أن القمة ستكون موعدا للعمل من أجل محاربة التغير المناخي وفرصة للدول لرفع طموحاتها في مجال الحد من الانبعاثات الملوثة، فقد وصلت الإنبعاث الغازية إلى معدلات قياسية وهي لا تبدي أي علامة توقف، وكانت السنوات الأربع الأخيرة أكثر حرارة كما أن درجات الحرارة في فصل الشتاء في القطب الشمالي ارتفعت بـ 3°س منذ سنة 1990. مستويات البحر ترتفع، الشعاب المرجانية تموت.



وذكر دي ألبا باتفاق باريس، وهو إطار لسياسة حكيمة وقابلة للتطبيق وتطلعية تسطر ما يجب فعله لإيقاف اختلالات المناخ وتوقيف تأثيره، غيره قال أنه لا معنى للاتفاق دون عمل طموح.



وحث على تمهيد الطريق نحو تحول كامل للاقتصادات؛ تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وقال "لا يجب عليهم خلق رابحين أو خاسرين أو القيام بإضافة إلى التفاوت الإقتصادي؛ يجب عليهم أن يكونوا عادلين ويقوموا بخلق فرص جديدة والحماية إلى أولئك المتأثرين بشكل سلبي، ضمن سياق مرحلة انتقالية عادلة، عليهم أيضا إدراج النساء كصناع قرار رئيسيين: فقط التنوع الجنساني في عملية اتخاذ القرار له القدرة على معالجة مختلف الإحتياجات التي ستظهر في الفترة القادمة من التحول الهام".



وتحظى قضية التغير المناخي بأهمية أولية على الساحة الدولية، وأصبحت تحتل مكانة بارزة على جدول أعمال المؤتمرات والقمم الدولية، فقد كشف تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2018 الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة تقييماً دقيقاً لما يسمى "فجوة الانبعاثات"، وهي الفجوة بين مستويات الانبعاثات المتوقعة في عام 2030، مقارنة بمستويات تتفق مع هدف إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية لهذا القرن عند أقل بكثير من درجتين مئويتين / 1.5 درجة مئوية.



وتشير الأدلة الموضحة إلى أن الانبعاثات العالمية قد وصلت إلى مستويات تاريخية عند 53.5 طن من ثاني أكسيد الكربون، مع عدم وجود علامات على بلوغ الذروة، وهي النقطة التي تحول عندها الانبعاثات من زيادة إلى تناقص. وقدر المؤلفون أن 57 دولة فقط (تمثل 60% من الانبعاثات العالمية) تسير على الطريق الصحيح في هذا الشأن بحلول عام 2030.



ويوضح هذا التحليل استعراض التقدم المحرز في ضوء الالتزامات الوطنية بموجب اتفاق باريس أن الوتيرة الحالية للعمل الوطني غير كافية لتحقيق أهداف باريس، وتعني زيادة الانبعاثات والإجراءات المتباطئة أن رقم الفجوة في تقرير هذا العام أكبر من أي وقت مضى.



وخلص المؤلفون إلى أن الدول يجب أن ترفع طموحها بمقدار 3 أضعاف من أجل الوصول لهدف الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين ورفع الطموحات لمقدار 5 أضعاف من أجل الوصول لهدف 1.5 درجة مئوية.



وحذرت منظمة الصحة العالمية أنه من المتوقع بين عامي 2030 و2050، أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع أعداد الوفيات لتصل إلى 250 ألف حالة إضافية سنويا، بما في ذلك 38 ألف من كبار السن بسبب تعرضهم لحرارة الشمس، إضافة إلى 48 ألف سيتوفون بسبب الأمراض والملاريا، بينما قد تبلغ حالات الوفيات من الأطفال ما بين 60 إلى 95 ألف نتيجة سوء التغذية.



وأعلنت الأمم المتحدة أن تكلفة الأضرار المباشرة على الصحة ستكون بين 2 و4 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2030. ووفقا للمراقبين، فإن نحو ملياري شخص من الأكثر فقراً حول العالم يواجهون تهديداً استثنائياً بفقدان سبل العيش وخسارة الموطن لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمها تغير المناخ.



وكشف تقرير حالة المناخ العالمي في 2018 - الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية - إلى تسارع آثار تغير المناخ، حيث تتسارع الإشارات الفيزيائية والآثار الاجتماعية الاقتصادية لتغير المناخ ، فيما تدفع التركيزات القياسية لغازات الاحتباس الحراري درجات الحرارة العالمية نحو مستويات متزايدة الخطورة .



ويسلط التقرير الضوء على ارتفاع قياسي في مستوى سطح البحر، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة في البر والبحر بشكل غير عادي طوال الأربع سنوات الماضية. وهذا الاستمرار الاحتراري مستمر منذ بداية هذا القرن، ويتوقع أن يستمر في المستقبل. ويضم بيان المنظمة بشأن حالة المناخ مساهمات من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، ومن مجموعة كبيرة من الخبراء العلميين، ووكالات الأمم المتحدة. ويوضح البيان بالتفصيل المخاطر المرتبطة بالمناخ وآثاره على صحة البشر ورفاههم، والهجرة والنزوح، والأمن الغذائي، والبيئة، والنظم الإيكولوجية البحرية والبرية. كما أنه يعرض ظواهر الطقس المتطرفة حول العالم.



وأعلن الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس أن علم المناخ وصل منذ أن نشر هذا البيان لأول مرة إلى درجة غير مسبوقة من اليقين ويقدم أدلة موثوقة على زيادة درجة الحرارة العالمية، وما يرتبط بها من ظواهر مثل تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر وتقلص الجليد البحري، وانحسار الأنهار الجليدية، فضلاً عن الظواهر المتطرفة، مثل موجات الحرارة.



وهذه المؤشرات الرئيسية لتغير المناخ - بحسب تالاس - تتبلور بشكل متزايد. فمستويات ثاني أكسيد الكربون، التي بلغت 357.0 جزءاً في المليون عندما نشر هذا البيان لأول مرة في 1994، وتواصل الارتفاع لتصل إلى 405.5 جزء في المليون في 2017، ويتوقع أن تتواصل الزيادة في تركيزات غازات الاحتباس الحراري في 2018 و2019.



وأضاف تالاس أن ظواهر الطقس المتطرف استمرت في بداية 2019، وآخرها الإعصار المداري آيداي، الذي تسبب في فيضانات مدمرة وخسائر هائلة في الأرواح في موزامبيق وزمبابوي وملاوي. وربما يتبين أن يكون الإعصار من بين الأعاصير الأكثر فتكاً في نصف الكرة الجنوبي.