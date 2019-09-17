قرقاش: على المجتمع الدولي دعم السعودية بعد هجمات أرامكو

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر اليوم الثلاثاء إن الهجمات على السعودية تمثل تصعيدا خطيرا ودعا المجتمع الدولي إلى دعم المملكة.



وقال قرقاش "تبرير الهجوم الإرهابي والغير مسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها".