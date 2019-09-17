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إصابات جراء خروج قطار عن مساره في هونج كونج

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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خرج قطار عن مساره خلال ساعة الذروة الصباحية في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، حيث أفادت قناة (تي في بي) التلفزيونية المحلية بوقوع عدد غير محدد من الإصابات.

وذكرت محطة "آر تي إتش كي" أن سبب خروج القطار عن مساره غير معروف حاليا، ويجري مسؤولو السكك الحديدية والشرطة تحقيقات في موقع الحادث.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مجموعة من أبواب القطار مدمرة عندما انحرف فجأة عن مساره.

وشوهد مئات الركاب وهم يخرجون من القطار ويمشون عبر القضبان.

وتأثرت محطات أخرى بالحادث، حيث تم تجميد رحلات القطارات لمدة تصل إلى 30 دقيقة إلى جانب تأخير شديد في وصول الرحلات.

وفي الأسابيع القلائل الماضية، قام متظاهرون بتخريب قطارات ومحطات حيث حطموا غرف التحكم والنوافذ وألحقوا أضرارا بالبوابات وقاموا بالرسم على الجدران في بعض الحالات.

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