فتح صناديق الاقتراع فى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية

فتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء في الساعة 7.00 (4.00 ت ج) للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، في انتخابات تشريعية يسعى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء.



ومن المقرر إغلاق الصناديق الساعة 22.00 مساء (19.00 ت ج) في معظم المناطق، ويواجه نتانياهو تحديا قويا من رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض.



يشار إلى أن المرشح الأكثر احتمالا لأن يصبح رئيسا للوزراء هو الذي سيستطيع تشكيل ائتلاف يضم أحزابا تحتل 61 مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست.