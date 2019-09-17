حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات عن أن المتهمين هم: "ممدوح. م، سلامة. أ، سيد. ش"، واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة المطرية، تحت تهديد السلاح الأبيض، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات، وأقروا بسرقتهم لـ3 هواتف محمولة ماركات مختلفة، و2 ساعة يد، وأى باد، ومبلغ 7600 جنيه.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية تفيد بسرقتهم بالإكراه بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه،مستخدمين أسلحة بيضاء وحرر المحضر اللازم رقم "6285" قسم شرطة المطرية، وتولت النيابة التحقيقات.