إرسال عينة من مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطلين بالتجمع للمعمل الجنائى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإرسال عينة من المواد المخدرة التي ضبطت بحوزة عاطلين في التجمع الخامس للمعمل الجنائي لفحصها.



وكشفت التحريات أن المتهمين هما: "رضا م" 29 سنة، "مصطفى. ج"، عاطلين، واعترف المتهمان بحيازتهما مخدر الحشيش بقصد ترويجه بدائرة القسم والكسب غير المشروع منه، واعترفا بحيازتهما 51 قطعة حشيش.



كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى قسم شرطة التجمع الخامس تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس من القبض على المتهمين وبحوزتهما 51 قطعة حشيش، وبسؤالهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار للكسب غير المشروع، وحرر المحضر اللازم رقم "5388" قسم شرطة التجمع الخامس وتولت النيابة التحقيقات.