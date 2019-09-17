تراجع أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ67.89 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفعت نحو 19% خلال بداية التعاملات الأسبوعية أمس الإثنين بعد هجوم على منشأتي خام سعوديتين خفض إنتاج المملكة بمقدار النصف.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 67.89 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 61.72 دولار للبرميل.



وكان معملي للنفط في السعودية قد تعرضا لهجوم يوم السبت من قبل طائرات مسيرة "درون"، أسفر عن وقف إنتاج نحو 5.7 مليون برميل من الخام، وهو ما يعادل نحو نصف الطاقة الإنتاجية للسعودية وحوالي 5 % من المعروض العالمي.



وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسحب من احتياطي الطوارئ في حال اقتضت الضرورة.