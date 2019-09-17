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مصر

ننشر خطوات حجز قطع الأراضِ السكنية الأكثر تميزًا بـ8 مدن جديدة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:20 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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كشف المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، عن طريقة حجز قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بعدد 871 قطعة أرض بـ8 مدن جديدة، منها 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، بدر، العبور، العاشر من رمضان، المنيا الجديدة، القاهرة الجديدة، أسوان الجديدة، موضحًا أنه سيتم التقديم للحجز منذ صباح اليوم وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 26 سبتمبر، ويغلق الموقع الالكتروني للحجز الساعة 11.59 مساء يوم الخميس، ويتم التقديم عبر الموقع الإلكترونى "www.hdb-resrvation.com" بنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

وأوضح "مصطفى" أنه سيتم استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل "المساحات، الأسعار، أرقام العمارات، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود حساب حالى للمتقدم على الموقع، يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد لتسجيل مستخدم جديد عن طريق تسجيل البيانات الأساسية، وتشمل "اسم العميل، العنوان، الرقم القومي، الإيميل، التليفون، اسم الزوجة ورقمها القومي"، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي "الزوج _الزوجة" وجه وظهر في ورقة واحدة.

وأشار "رئيس الجهاز" إلى أنه يجب تسجيل البريد الإلكتروني للمقيمين بالخارج لضمان وصول رسائل التواصل والتي تحتوي على كلمة المرور، واستلام مقدم الحجز، ويتم إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق كل رسالة نصية أو الإيميل، ويجري استخدامها في الدخول على الموقع بعد ذلك، مشيرًا إلى أنه في النهاية يتم مراجعة البيانات، ويظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز آلية.

وأعلن "مصطفى" أن قيمة جدية الحجز لقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا 350 ألف جنيه، كمقدمة جدية حجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل دفعة واحدة، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب بموجب رقم الاستمارة التي تم الحصول عليها بالخطوة السابقة.

ويتم السداد في بنك التعمير والإسكان فرع المهندسين بإحدى الطرق التالية:
- التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق "ACH".
- التحويل من أي فرع من فروع بنك الإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك سيتم ارسال رسالة نصية تفيد وصول مبلغ الحجز خلال 72 ساعة، بينما في حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز الاتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

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