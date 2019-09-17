حريق بإحدى الشقق السكنية وإصابة شخصين بالمطرية

نشب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية، وهو ما أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء لمكان الحريق وتم السيطرة على الحريق وأسفر عن إصابة شخصين.



وكانت قد ورد لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، وقامت قوات الحماية المدنية بدورها بفرض كردون أمنى لمنع الحريق من الوصول الأماكن المجاورة، وتم السيطر على الحريق واخماده وإصابة شخصين بحروق بسيطة وتم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقى العلاج، بالإضافة إلى وجود بعض التلفيات بالشقة محل الواقعة من أجهزة كهربائية ومفروشات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.