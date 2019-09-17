حبس عاطل لسرقته "توك توك" فى الأميرية

قررت نيابة الأميرية الجزئية، حبس عاطل لسرقته توك توك بمنطقة الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهم "ف. م " 23 سنة عاطل، واعترف المتهم بإرتكابه واقعة سرقة توك توك من أحد الشوارع الداخلية بمنطقة الأميرية بغرض بيعه والإستفاده من أمواله.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا من: "أحمد. ف" لقسم شرطة الأميرية يفيد سرقة التوك توك الذي يعمل عليه وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت بواقعة السرقة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبسؤاله اعترف بارتكابه واقعة سرقة التوك توك بغرض بيعه والاستفادة من أمواله، وأرشد عن مكانه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.