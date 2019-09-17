19 قرار غلق وتشميع لمحلات مخالفة فى حملة بجهاز أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، شن عدة حملات لضبط المخالفات بالمدينة وغلق وتشميع المحال المخالفة.



وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة، أسفرت عن تنفيذ ١٩ قرار غلق وتشميع للمحلات المخالفة بالحي الأول المجاورة الأولى بالمحور المركزي، فضلًا عن تنفيذ ٧ قرارات إزالة للمحلات المخالفة بالمدينة بالحي الأول.



ورافق رئيس الجهاز شرطة التعمير وشرطة المرافق وإدارة الأمن بالجهاز يأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ولردع المخالفين وتنفيذ القانون.

