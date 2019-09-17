جهاز طيبة يسلم قطعة أرض للداخلية لإقامة نادى للعاملين

استقبل المهندس مصطفى سعيد رىيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، اليوم، اللواء أحمد أبو زيد مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للأندية وفنادق الشرطة بحضور كلًا من: اللواء عماد حمدي وكيل الإدارة، واللواء سعيد راجح مساعد المدير المشرف على الإدارة الهندسية ومدير أمن الأقصر.



أوضح رئيس الجهاز، أنه تم تسليم قطعة أرض بمنطقة النوادي بالإسكان الاجتماعي لإقامه نادي اجتماعي لصالح وزارة الداخلية، مشيرًا إلي أنه يجري حاليًا أعمال استكمال الطرق بمنطقة الاسكان الاجتماعي التي تتكون من طبقة أساس تربة زلطية وبردورات وبلاطات بالاضافة الى طبقة أسفلت، وسيتم الانتهاء من أعمال تطوير الطرق بالمنطقة خلال الربع الأول للعام المقبل 2020.

