منتخب الجزائر يواجه كولومبيا فى ليل الفرنسية

كشفت تقارير صحفية كولومبية، أن اتحاد الكرة المحلي وافق على العرض الذي تلقاه من نظيره الجزائري، لخوض مواجهة ودية بين منتخبي البلدين، في فترة التوقف الدولية القادمة، شهر أكتوبر المقبل.



وقالت إذاعة "راديو كاراكول" الكولومبية، أن الاتحاد الكولومبي اتفق على كافة التفاصيل المتعلقة بمكان وموعد إجراء المباراة، حيث وقع اختيارهما على مدينة ليل الفرنسية.



وأشارت إلى أن لقاء الجزائر ليس الوحيد للمنتخب الكولومبي؛ بل سيواجه تشيلي أيضا في مدينة أليكانتي بإسبانيا، إذ ستقام المباراتان في الفترة بين 7 و15 أكتوبر المقبل، ضمن أيام الفيفا.



وتندرج هذه المباراة الودية ضمن تحضيرات منتخب المحاربين لتصفيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021 وكأس العالم 2022 بقطر.



يشار إلى أن جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، كان قد طالب في وقت سابق مسؤولي الاتحادية، ببرمجة مباريات ودية مع منتخبات قوية للوقوف على مستوى المنتخب ومدى قدرته على المجابهة في المستوى العالي.