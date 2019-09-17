حسن شحاتة: حزين لمقارنتى بمدربين أقل منى خبرة

أعرب حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن حزنه الشديد بسبب وضعه في مقارنات مع المرشحين لتدريب المنتخب.



وقال حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية: "تدريب منتخب مصر شرف كبير، وإذا جرى اختياري للعودة فلن أتأخر".



وأضاف: "طرح اسمي لقيادة منتخب مصر أسعدني ولكن ما أحزنني وضع اسمي في مقارنات مع مدربين أقل مني في الخبرات".



وكان اتحاد الكرة، أعلن عن 5 مرشحين لقيادة منتخب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، وجاء المعلم حسن شحاتة على رأس القائمة التي ضمت حسام البدري وإيهاب جلال وحسام حسن وأحمد حسام ميدو.