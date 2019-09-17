حبس خادمة لسرقتها مبلغ مالى فى القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس خادمة لإتهامها بسرقة مبلغ مالي "60 ألف جنيه" من شقة مخدومتها بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على خادمة لسرقتها مبلغ مالى من شقة مخدومتها بمنطقة القطامية.



وورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من "ع. ح" تفيد بسرقة 60 ألف جنيه من داخل شقتها بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة تبين بأن خادمتها "م. و" وراء ارتكاب واقعة السرقة وبسؤالها اعترفت بسرقتها مبلغ مالى بتحريض من "و. ع" جار ضبطه وأرشدت عن مكان جزء من المبلغ المسروق.



وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.