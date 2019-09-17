نابولى يستعيد خدمات مهاجمه قبل موقعة ليفربول

تلقى السيد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني المخضرم لفريق نادي نابولي الإيطالي، أنباء رائعة قبل موقعة ليفربول الإنجليزي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.



ويستضيف أمراء الجنوب، فريق المدرب يورجن كلوب، حامل اللقب، على ملعب سان باولو في إيطاليا لحساب الجولة الافتتاحية من دور المجموعات للتشامبيونزليج.



وتتمثل هذه الأنباء في استعادة خدمات المهاجم البولندي المميز، ميليك، والذي غاب عن صفوف الفريق خلال الشهر الماضي بسبب إصابة في البطن، ولكن حصل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على الضوء الأخضر للمشاركة في موقعة الريدز غدًا – الثلاثاء-.



وتتوالى الأخبار السارة بالنسبة للبارتينوبي، حيث سيتعين على زملاء محمد صلاح مواجهة نابولي دون خدمات بطل الريمونتادا التاريخية على حساب برشلونة الإسباني في نسخة الموسم الماضي من دوري الأبطال، ديفوك أوريجي، الذي سيغيب لعدة أسابيع بعد إصابته في الكاحل.