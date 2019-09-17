ترامب يتوقّع انتخابات "متقاربة" فى إسرائيل

توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، نتائج متقاربة في الانتخابات الإسرائيلية التي يسعى فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البقاء في السلطة في سباق انتخابي يشهد منافسة شديدة.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "انتخابات حافلة في إسرائيل"، مضيفا "ستكون متقاربة… إنها انتخابات باحتمالات (ربح وخسارة) متعادلة".



وتشهد إسرائيل الثلاثاء انتخابات عامة هي الثانية في غضون خمسة أشهر، يخوض فيها نتنياهو معركة حامية للاحتفاظ بمنصبه.



وكان نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول عهدا في إسرائيل، قد مني بخسارة هي الأكبر في مسيرته السياسية عندما فشل في تشكيل ائتلاف على الرغم من فوز حزبه اليميني الليكود بالانتخابات.



واختار نتنياهو العودة إلى صناديق الاقتراع لقطع الطريق على إمكانية تكليف الرئيس رؤوفين ريفلن شخصية أخرى تشكيل حكومة.



ويأتي ذلك في موازاة تحقيقات قضائية بحق نتانياهو الذي قد تُوجّه إليه في الأسابيع المقبلة تهم فساد.



وتوقّعت آخر استطلاعات الرأي التي نشرت الجمعة سباقا متقاربا بين الليكود وائتلاف أزرق أبيض بقيادة رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس، من دون استبعاد تكرار مأزق الانتخابات السابقة.



ويتوقّع أن تكون الانتخابات مرة جديدة بمثابة استفتاء حول نتنياهو وسياساته.