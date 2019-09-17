اشتية: حماس تجبى من غزة ملايين الدولارات شهريًا وتصرفها على نفسها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مساء الاثنين، إن حركة حماس وأجهزتها المنتشرة في قطاع غزة، تجبي ملايين الدولارات، متهمًا إياها بصرف هذه الأموال على الحركة ومؤسساتها.



وأضاف اشتية في حديث صحفي: "حركة حماس تجني من قطاع غزة ما لا يقل عن 70 – 80 مليون دولار شهريًا، من ضرائب داخلية ومحلية وعلى المعابر، مشيرًا أن حماس تصرف هذه الأموال على نفسها، ولديها أيضًا التزامات"، وفقًا لوكالة سوا الفلسطينية.



وحول رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، أكد اشتية أن الرئيس محمود عباس أعطى تعليمات للحكومة بإنصاف الموظفين في غزة، مستدركًا بالقول: "إن الحكومة ستعمل على إنصاف الموظفين بكل المقاييس سواء في ملف الرواتب أو غيره، وأن هناك توجيهات بإنصاف الموظفين وتفريغات ٢٠٠٥ وحل قضية التقاعد المالي".