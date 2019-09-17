إسرائيل.. انتخابات "حاسمة" لمعسكر نتنياهو

تتوجه إسرائيل اليوم الثلاثاء إلى انتخابات تشريعية مبكرة، هي الثانية من نوعها هذا العام.



ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات قد تدفع إسرائيل إلى عدم الاستقرار السياسي في حال فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعسكره، بالحصول على أغلبية.



فبعد احتفالات النصر في أبريل الماضي والحصول على أكبر عدد من التوصيات وبدء مفاوضات ائتلافية، وتمديد مدة التكليف القانونية الممنوحة، فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة وقرر حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة وعدم إعادة كتاب التكليف لاختيار مرشح آخر، كما ينص القانون الإسرائيلي.



والمتهم بإفشال نتنياهو حينها، كان أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، إذ علل الأخير عزوفه عن المشاركة في حكومة نتنياهو، بسبب رضوخها المطلق للأحزاب اليهودية المتدينة، واتخذ من قانون التجنيد سببا مباشرا لرفض اقتراحات شريكه السياسي منذ عقود.