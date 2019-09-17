العاهل المغربى يندد بالهجمات الإرهابية التى استهدفت السعودية

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس وقوف بلاده الى جانب السعودية ضد أي تهديد يطال أراضيها وسيادتها الوطنية مشددا على أن أمن واستقرار السعودية جزء لا يتجزأ من امن واستقرار المغرب.



جاء ذلك في برقية بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على اثر الهجوم الارهابي الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.



واعرب العاهل المغربي في برقيته عن ادانته واستنكاره الشديدين للعدوان على منشأتي النفط السعوديتين معتبرا ان هذا العدوان يشكل أيضا تهديدا للأمن والسلم في العالم.



وأكد الملك محمد السادس تضامن المغرب ووقوفها الدائم الى جانب السعودية ضد أي تهديد يستهدف سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية و"في وجه أي محاولة دنيئة للنيل من أمن واستقرار بلدكم الشقيق".



وأشار إلى أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل التي تربط العاهلين والبلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا الالتزام والإيمان الراسخ بوحدة المصير.