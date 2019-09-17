الدفع بـ3 غواصين لانتشال جثمان غريق بترعة المريوطية

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بثلاثة غطاسين للبحث عن جثمان السائق الغريق في ترعة المريوطية، بالإضافة إلى جرافة لإزالة القمامة المتراكمة في مياه الترعة.



وتواصل الحماية المدنية عملية البحث عن السائق وليد السطوحي محمود، الذي سقط في ترعة المريوطية في المنطقة ما بين شارعي الهرم والملك فيصل، منذ أكثر من 12 ساعة.



وكشف جمال شديد، عم غريق ترعة المريوطية الذي سقط في المياه، إن وليد سطوحي ابن شقيقه كان يتحدث في الهاتف على حافة الترعة قبل سقوطه فيها.



وأضاف أن "وليد" كان أصيب بنوبة تشنجات لأول مرة في حياته ولم يكن يعاني من أي أمراض، ما أدى لسقوط في المياه في الساعة الواحدة ظهرا أثناء تحدثه في الهاتف.



وأشار إلى أنه كان يعمل سائقا على إحدى سيارات الأجرة في شارع الهرم، وكان يتحدث في الهاتف بعد تسليم السيارة لسائق زميله يناوبه في قيادتها.