مذكرة تفاهم لتنمية سوق الصكوك الخضراء فى دبى

وقّع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مذكرة تفاهم مع كل من "مركز دبي المالي العالمي" و"سوق دبي المالي" و"مبادرة سندات المناخ" بهدف تطوير التعاون المشترك لتنمية الصكوك الخضراء.



وتهدف المذكرة إلى تفعيل تبادل المعارف والخبرات في هذا القطاع الحيوي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام الذي يراعي تحديات التغير المناخي ويحمي الموارد البيئية للكوكب.



كما تهدف مذكرة التفاهم المبرمة إلى تعزيز حضور الصكوك الخضراء محليا وعالميا، نظرا لأهميتها في الحفاظ على البيئة والتصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.



وذلك إلى جانب المساهمة في وضع معايير واضحة وشفافة لإصدار شهادات الصكوك الخضراء، وفق معايير إصدار شهادات سندات المناخ المعتمدة عالميا.



شارك في مراسم توقيع المذكرة في مقر مركز دبي المالي العالمي عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.



كما شارك في مراسم التوقيع حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، وشين كيدني الرئيس التنفيذي لمبادرة سندات المناخ.