حبس عاطلين لترويجهما مخدر الاستروكس بالنهضة

قررت نيابة السلام حبس عاطلين لترويجهما مخدر الاستروكس بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات عن أن المتهمين هما "محمد. أ"، 23عامًا، "بهاء. ع" 29 عامًا، عاطلين، واعترفا المتهمان أمام النيابة بحيازتهما المضبوطات بغرض ترويجها بدائرة القسم والكسب غير المشروع منها.



ووردت معلومات لقسم شرطة السلام ثانى، تفيد ترويج عاطلين للمواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني من القبض على المتهمين وبحوزتهما 84 كيس استروكس، قبل ترويجهما علي عملائهما، بدائرة القسم، بقصد الاتجار والكسب غير المشروع بها ومبلغ مالي كبير من متحصلات تجارتهما، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.



تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.