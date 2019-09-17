ملتقى الأعمال "الإماراتى - البولندى" يبحث تعزيز التعاون الاستثمارى

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس الإثنين، بمقرها ملتقى الأعمال "الإماراتي – البولندي"؛ بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة واستعراض آفاق التعاون والشراكات الثنائية في قطاعات اقتصادية متنوعة، وإتاحة الفرصة للمشاركين من رجال الأعمال في البلدين للالتقاء بنظرائهم لمناقشة فرص التعاون والاستثمار المتاحة لدى الجانبين.



ويأتي تنظيم الملتقى بمناسبة زيارة وفد رفيع المستوى من بولندا برئاسة كاترين ماتوساك مدير إدارة تطوير الأعمال في وكالة بوميرانيا إلى جانب مارجريت بانيك كاسينسا المدير التنفيذي لشركة أم كيه بزنز لينك، وفوتيش تيبوروفسكي، مدير قسم الاستثمار في الوكالة وأكثر من 12 رجل أعمال وممثلًا عن الشركات التجارية في بولندا.



وناقش الملتقى مجالات التعاون في قطاعات المنتجات الطبية والعناية الصحية والصناعات الخشبية، إضافة إلى الدعم اللوجستي في قطاعات الفنادق والسياحة والإضاءة الاحترافية والأثاث.



جانب من ملتقى الأعمال الإماراتي - البولندي

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تنظيم الملتقى مع الوفد البولندي الزائر يشكل فرصة لمناقشة كافة الأمور ذات العلاقة بالتعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الطرفين.



معتبرًا أن هذه اللقاءات والفعاليات تعد ركيزة أساسية في خطط دعم القطاع الخاص في الشارقة والتعريف بإمكاناته وقدراته التنافسية كونه خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين ومؤشرا على الرغبة الحقيقية بالارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والعمل على تأسيس شراكات اقتصادية جديدة في قطاعات ومجالات حيوية.